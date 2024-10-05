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中職／大巨蛋+引退賽加持 兄弟場均進場破萬人成史上第一隊
中信兄弟隊確定寫下一項史上第一次，今天洲際棒球場至5局為止，進場人數已經超過8884人，確定單季主場進場人數達到60萬人，成為史上第一支場均突破1萬人的球隊。
至今天賽前，兄弟59場主場賽事累積59萬1116人，還差8884人達成60萬，今天在洲際棒球場迎戰統一獅隊之戰寫下新猷，球團找出單季主場第60萬名進場觀眾，獲得證書和明年季票會員。
球團也正式宣布，本場比賽截至五局，全年度主場進場人數已正式突破60萬人，兄弟成為中華職棒首支球隊主場平均觀眾人數破萬之隊伍，期許兄弟繼續借助百萬象迷的力量，朝總冠軍邁進。
從1998年開始進入主客場制起算，單季單隊場均紀錄原為2017年Lamigo桃猿隊的7596人，今年在台北大巨蛋加入戰局，加上2場周思齊引退賽湧入8萬人帶動下，一口氣將紀錄衝上新的境界。
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