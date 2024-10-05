棒球／湯登凱接任台壽霸龍隊總教練 領軍首戰爆米花亮相
業餘台中台壽霸龍隊今天公布教練團異動，在湯登凱生日當天宣布10月起接任台壽霸龍隊總教練、兼任中信科大棒球隊統籌教練，接掌兵符後首個盃賽將是17日開打的爆米花棒球聯盟。
今年3月初台灣人壽冠名贊助台中市成棒隊，新隊名為台中台壽霸龍成棒隊，總教練為職棒退役球員鄭達鴻，台壽霸龍隊今天宣布教練團異動，將由湯登凱接任總教練。
湯登凱有台灣大聯盟、中華職棒資歷，2003年球季結束卸下職棒球員身分、開啟執教生涯，曾任青棒傳統名校南英商工棒球隊教練，2012年起任遠東科大棒球隊（現中信科大棒球隊）總教練，包括中信兄弟投手魏碩成、野手黃韋盛都是他的子弟兵。
台壽霸龍隊發布訊息表示，湯登凱10月起借調至球隊擔任總教練，同時身兼中信科大棒球隊的統籌教練，特別選在湯登凱生日當天宣布消息，未來將會繼續穿招牌背號27號球衣帶著霸龍一同奮戰。
湯登凱接掌台壽霸龍隊首個盃賽將是17日開打的爆米花棒球聯盟，台壽霸龍隊首戰將與社會隊強權台灣電力公司棒球隊交手。
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