中職／林逸達化解滿壘危機 二軍總冠軍賽龍搶勝續命

中職二軍總冠軍賽味全龍隊背水一戰，全浩瑋4局開轟，6局下林逸達守住滿壘1分領先局面，率隊以5比4擊敗統一獅隊、搶下首勝，在5戰3勝制系列賽戰績1勝2敗、延長戰線。

二軍總冠軍賽1日開打，統一7-ELEVEn獅隊首戰以4比0搶下，昨天靠著張偉聖再見安打以3比2搶下第2勝聽牌，今天獅隊繼續在主場台南棒球場迎戰龍隊。

龍隊1局上靠著陽念祖、林智勝接連安打先馳得點，獅隊2局下靠著林培緯、羅暐捷接連2支二壘打扳平比數。

龍隊4局上1人出局後陳思仲敲出二壘打，全浩瑋開轟、2分砲幫助球隊超前比數，獅隊5局下追分，田子杰率先敲出安打，1人出局後何恆佑2分砲再度幫助球隊扳平比數。

龍隊6局上靠著保送、犧牲觸擊、陳思仲二壘打送回超前分，再靠著全浩瑋保送、石翔宇安打，再次成功取得關鍵超前。

獅隊6局下首名打者靠著失誤上壘、捕逸站上二壘得點圈，張皓崴安打先追1分，2人出局後接著靠著觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，龍隊換上投手林逸達登板，與何恆佑纏鬥10球、三振抓到重要出局數、瓦解滿壘危機。

兩隊比賽後半段都沒能再添分數，龍隊搶下系列賽首勝續命；龍隊先發投手林鋅杰今天用102球投5.1局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，失掉4分（3分責失分）、奪下勝投，王伯洋、林逸達、李超、劉家愷依序登板都有中繼成功，劉昱言後援投1.1局、救援成功。

商品推薦