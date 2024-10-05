中職／不甩進步獎魔咒 李宗賢轉戰二壘依舊嚇嚇叫

富邦悍將隊李宗賢去年在三壘的攻守優異表現讓他獲得最佳進步獎，今年移防二壘沒被「魔咒」打倒，不僅出賽達標個人獎遴選標準，守備率9成73、打擊率2成67都在水準之上。

李宗賢坦言，這是自己第一次開季就鎮守二壘，「很不同的開始，有很多需要訓練、進步的地方，透過觀察別人、跟教練討論去加強，也希望自己能夠將這個位置練起來，表現跟在三壘一樣。」

從角落轉戰中線，李宗賢也感受到難度差異，「主要是距離，在三壘要馬上準備接球，二壘則是移動再接，掌握節奏上需要時間累積，有它的難度在。」

李宗賢參考的二壘手包含味全龍隊李凱威、中信兄弟隊岳東華，也是今年個人獎熱門人選，李宗賢分析，兩人是不同類型，「凱威，感覺處理球滿穩定、接球確實，東華是敏捷性好，能夠處理很不可思議的球，比較美式一點，也會觀察自己隊友，學習好的地方。」

為了轉換守位，李宗賢笑說「有偷偷來」，不是真的偷練，而是找額外時間安排特守、特打，希望不只是守備，在打擊端也能幫助到球隊，「練好二壘之餘，打擊也不要落差太大，兩邊鞏固是比較辛苦，但也希望能夠在平均值以上。」

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