中職／點名4龍將進步難以置信 克魯茲明年合約是秘密
味全龍隊今年下半季打擊有感提升，7月22日起新加入的打擊教練克魯茲不只帶氣氛，也著重發揮球員的長打，他點名王順和、劉俊緯、張祐嘉、郭天信進步「難以置信」，至於明年是否續留？克魯茲笑說：「秘密，這樣你們才有新聞寫。」
龍隊確定無緣季後賽，克魯茲預計待到10月26日，將參與秋訓的前半段時間，他表示，今年來到龍隊後很開心，球隊對待自己很好，選手也進步很多，希望透過秋訓擬定具體的計劃，讓選手能夠將好表現延續到明年。
龍隊希望明年能夠與克魯茲簽下長期合約，只不過仍要與家人討論，克魯茲今天被問到此題時說：「現在還沒確定明年，就保持秘密吧，讓大家去想，有個話題，但這些日子很開心也滿足，年輕選手缺乏信心，開心有幫助到他們。」
而龍隊上半季打擊率2成46，上壘率3成13、長打率0.337，團隊24轟，但下半季躍升到2成68，上壘率3成19、長打率0.373，團隊33轟僅次於中信兄弟隊的39轟。
「他們非常有天賦。」克魯茲表示：「我們的目標是讓天賦發揮，找到好的Contact讓他們去揮擊，縮短揮棒軌跡、讓力量延伸，這點大家做得非常好，但也只是剛開始，來這邊2個多月，有限的時間看到球員進步，滿驕傲的。」
若要指出進步最多的球員，克魯茲表示：「有4個人，王順和、劉俊緯、張祐嘉、郭天信，其他人也有進步，但這4人進步得難以置信。」
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