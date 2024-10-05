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中職／龍隊上半季打擊、盜壘成弱勢 秋訓交手12強中華隊
去年拿下冠軍的味全龍隊，今年球季無緣進入季後賽，總教練葉君璋點出，上半季打擊、盜壘數，這兩點不如預期是最大差異，例行賽結束後的秋訓，打擊教練克魯茲會先隨隊，明年球隊也期待能將他留下。
今年球季進入收尾階段，龍隊目前團隊防禦率3.41、被上壘率1.26，兩項數據都暫居聯盟最佳，葉君璋表示：「投手表現是球隊主要優勢，今年這塊不錯，但有細節要加強，外籍投手沒有預期中的穩定是其中一點。」
而龍隊打擊率2成57與台鋼雄鷹隊並列倒數第二，略優於富邦悍將隊的2成56，得分450分則僅優於悍將的437分，其中上半季打擊率更低到2成46，上壘率3成13、長打率0.337，團隊24轟，但下半季躍升到2成68，上壘率3成19、長打率0.373，團隊33轟。
葉總透露，球隊下半季打擊相當好，無論是上壘、推進或得點圈表現，「上半季沒有很理想，這是比較差的一點，守備維持不錯，但跑壘沒有預期好，球隊速度慢的人比較少，但顯現結果是差的。」龍隊今年僅59盜在六隊墊底。
龍隊下半季打擊變身，與7月22日起聘請克魯茲擔任打擊教練有關，葉總則透露，克魯茲預計會待到秋訓中段，明年的合約雖然還沒簽訂，「但目前溝通滿順利的。」
接下來龍隊預計等到下周例行賽結束後，休息一段時間後再到斗六球場展開秋訓，採練5休2，11月11日、12日將與12強中華隊舉行練習賽，葉總表示：「秋訓比賽總共大概10到15場，年輕球員需要透過比賽修正，一些剛進來的選手也要觀察。」
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