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中職／3洋投代表委內瑞拉參戰12強 羅戈想對中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手羅戈。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手羅戈。本報資料照片

富邦悍將隊投手羅戈今年防禦率1.86、152次三振，兩項數據都排名中職第二，休賽季收到委內瑞拉隊邀請將參加12強，羅戈與中華隊相約：「希望能在東京相會。」

羅戈第一次來到台灣，在悍將投出王牌成績，回顧今年表現，他認為自己有持續往好的方向發展，也看見年輕投手有所發揮，「球隊目標是總冠軍，今年比較可惜，但明年也會是我們的目標。」

羅戈的防禦率僅次於統一獅隊古林睿煬的1.66，羅戈表示，古林是一名很棒的投手，自己不會特別注意防禦率，這雖然是個人數據，但沒有球隊的協助無法辦到，「隊友是我最強後盾，也感謝教練團信任。」

今年中職球季結束後，羅戈預計先返家休息一小段時間，接著就要代表委內瑞拉參加世界12強棒球賽，另外悍將富藍戈、統一獅隊投手勝騎士也都受邀。

只不過委內瑞拉隊與中華隊在預賽不同分組，羅戈只能期待在東京複賽能與隊友們再碰面，悍將捕手戴培峰笑說：「他一直跟我說，想要丟我們，要怎麼對付我都想好了。」

羅戈去年在泛美運動會曾入選委內瑞拉隊，再往前則追溯到2018年的U23世界盃，他記得當時自己兩度對上南韓隊，後面那一場先發5局沒失分，「是非常好的回憶。」

中職 中華隊 統一獅

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