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12強賽／張育成養傷 婉謝中華隊邀請

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
張育成將不參加12強賽。報系資料照
張育成將不參加12強賽。報系資料照

「國防部長」張育成婉謝今年世界十二強棒球賽中華隊邀請，他自八月底左手中指受傷後，就是帶傷出賽，原本期待傷勢好轉還能拚十二強，「醫生建議我完全關機，不然不會好，甚至有可能永遠不會好」。

悍將球團昨發聲明指出，球團同意入選中華隊六十人名單的球員參賽，然而張育成因手指關節擠壓挫傷，復原進度落後，故決定先向組訓委員婉謝邀請，並期待明年二月的經典賽再次出戰。

悍將領隊林華韋受訪時指出，張育成的責任心重，「能出賽都想盡量出賽，十二強他也想打，但醫生提醒一直這樣不容易好，所以後來將他下放二軍」。

張育成則表示，最近再去醫院檢查，預計要休兩個月左右，「我一直很想打中華隊，當然很難做出這個決定，但一直有傷，只能先好好休息，希望準備明年經典賽資格賽，再次披上中華隊戰袍」。

而張育成受傷之後，在中職仍持續出賽，張育成表示，過程中就如外界在電視上看到的，「用單手、不是全力揮棒，自己還是想幫助球隊，雖然揮空、擦棒都會痛，但我也不想要球季還沒結束就放棄」。

張育成受傷不打後，中華隊內野戰力拉警報，原本預期的人選中，吳念庭八月底被球打到導致鼻骨及下眼眶骨裂，確定無法參賽，林立則是有頭部創傷後遺症、陳俊秀身體狀況無法穩定出賽，兩人也很可能缺席，而中華隊最終廿八人名單將在七日公布。

吳念庭 張育成 林華韋 經典賽 陳俊秀

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