中職／兄弟拚中職全年度戰績龍頭 5日與獅對決

中職例行賽因雨勢影響今天2場比賽都延賽，全年度戰績龍頭之爭，明天中信兄弟、統一7-ELEVEn獅隊直接對戰，兄弟只要不輸就確定直晉總冠軍賽，獅隊派出洋投布雷克全力搶勝。

兄弟下半季順利封王，全年度戰績第1魔術數字也只剩1（M1），近期賽事受到颱風影響延賽多，今天原訂在桃園、新莊兩地開打的賽事也都因雨順延，兄弟明天回到主場洲際棒球場與全年度戰績第2的獅隊直球對決。

獅隊全年度戰績第1淘汰指數剩1，明天兩隊交手，兄弟只要不輸，就確定率先取得總冠軍賽門票，獅隊則要先和樂天桃猿隊打季後挑戰賽，爭取另外一張總冠軍賽入場券。

兄弟原訂今天的先發洋投克迪（Kirkland McCarty）改至明天出賽，克迪本季一軍12場先發出賽戰績5勝2敗，防禦率2.40，本季與獅隊交手3場先發，戰績2勝、沒有敗績，對戰防禦率2.50、成績不錯。

獅隊明天派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，布雷克本季20場出賽（18場先發），戰績8勝4敗，防禦率2.40，但本季與兄弟對戰不算出色，3場先發1場後援、吞下1敗，對戰防禦率4.76。

明天另外一地比賽富邦悍將在新莊棒球場迎戰味全龍隊是保留比賽，比賽將從3局上0比0開始打起；至於明天原訂另外一場澄清湖棒球場賽事，則因為清湖棒球場電力設備受損延賽。

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