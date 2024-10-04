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中職／二軍總冠軍賽 張偉聖再見安獅隊搶2勝聽牌

中央社／ 台北4日電
中職二軍冠軍戰統一獅隊二連勝。統一獅隊提供
中職二軍冠軍戰統一獅隊二連勝。統一獅隊提供

中職二軍總冠軍賽，統一7-ELEVEn獅隊與味全龍隊今天交手，9局下2人出局後龍隊出現關鍵守備失誤，獅隊把握機會，靠張偉聖再見安打以3比2獲勝，在5戰3勝賽制率先取得2勝聽牌。

二軍總冠軍賽1日開打，獅隊以4比0搶下首勝，但2日、3日比賽都因為颱風影響延賽，今天獅隊回到主場台南棒球場與龍隊交手，兩隊前5局都沒能拿下分數。

龍隊6局上靠著林智勝保送，李展毅、鄭鎧文接連安打先馳得點，獅隊6局下楊竣翔率先敲出安打，接著連續選到2次四壞保送、攻占滿壘，田子杰高飛犧牲打送回追平分。

龍隊7局上再起攻勢，1人出局後陽念祖、陳品捷接連敲出二壘打再度超前比分；獅隊8局下靠著接連保送、張聖豪二壘打再度將比數扳平。

9局上打完兩隊2比2僵持不下，9局下2人出局後，獅隊楊竣翔敲出三壘方向滾地球、靠著龍隊關鍵守備失誤上壘，獅隊把握機會，林泓弦安打推進，張偉聖再見安打幫助球隊搶下勝利。

獅隊總計動用8任投手，先發投手周彥農投4.1局僅被敲出4支安打，投出4次三振、無失分，無關勝敗，傅于剛、林原裕、劉軒荅、李嘉祥、江承峰、尹柏淮、鄭澔依序登板，林原裕、李嘉祥各失1分，鄭澔後援1局無失分、奪下勝投。

林智勝 統一7-ELEVEn獅

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