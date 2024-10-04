中職／山陀兒吹壞澄清湖球場 雄鷹2主場5日延期、6日改場地

山陀兒颱風侵襲台灣，高雄風大雨強連澄清湖棒球場設備也受損，不僅觀眾席雨棚被吹掉了幾片，電力設備也手損，中職原訂5日、6日在澄清湖舉行的樂天桃猿、台鋼雄鷹隊之戰，也宣告一場延期、一場更改比賽場地。

中華職棒今天公告，原訂10月5日（六）、10月6日（日）樂天桃猿和台鋼雄鷹於澄清湖棒球場賽事，受到山陀兒颱風影響，高雄市政府運動發展局告知，由於澄清湖棒球場電力設備受損，導致球場無法使用。

兩場台鋼雄鷹主場賽事進行延賽，5日樂天桃猿對台鋼雄鷹賽事，延至10月10日（四）17:05，原場地澄清湖棒球場進行補賽；6日樂天桃猿對台鋼雄鷹賽事則是將場地調整至嘉義市棒球場，比賽日期、時間同樣為6日、17:05。

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