中職／救援王與「兄弟」激鬥 陳柏豪場下仍是會請桃園雞排的好交情

中職救援王臨到季末上演激戰，陳柏豪、吳俊偉在榜上廝殺，最終能不能拿到獎，陳柏豪看得很開，更大的願望是打進總冠軍賽碰到中信兄弟隊，說著說著引用起「恰哥」彭政閔的金句，展現與兄弟的好交情。

回顧今年賽季，陳柏豪坦言已經超乎預期，原本希望穩定待在一軍，能成為球隊第9局可以倚靠的投手，「算是沒想到、滿意外，教練給我很多機會，讓我在9局好好去展現。自己也是有狀況，關關難過關關過的感覺，靠我教練一一提醒、隊友幫我守備，也希望自己不要造成大家心臟承受不了的畫面。」

在救援榜上從獨走到激戰，陳柏豪近期的登板多數都是差距4分以上，他笑說：「相信大家都知道，我們球隊本來就是打擊狀況非～常好、非～常好，這是好事，不管怎樣，球隊贏球就好了。」他對於救援機會很淡然，「不管比數怎樣，我就是從7局開始熱身，每場做好準備，讓自己上場時可以好好發揮，這種東西（救援機會）可遇不可求。」

今天的延賽之戰，猿隊本季最終戰成為在9日與兄弟過招，這也代表陳柏豪、吳俊偉可能廝殺到最後一戰。陳柏豪不諱言，對上兄弟的比賽一定有特別的情緒，「我想今年的成績已經證明我準備好了，但對到他們，還是會特別想用表現告訴對方這點，我想這很正常，畢竟之前在前東家表現比較浮浮沉沉，沒到那麼穩定。」

但他也笑說，場上是敵人，「但我們場下真的特別好，每到賽前都會去問候他們，來我們主場能分享這裡的食物就會分享，常常請他們吃雞排。」一塊100元的雞排，他笑答僅限投手，能力還沒辦法承受到請全隊。

比起救援王，陳柏豪說更想打進總冠軍賽面對兄弟，「畢竟在兄弟，剛好拋彩帶的兩次都沒在名單內，對我來說覺得很可惜，就是大家可以一起得到的榮耀是很幸福的事，但我沒有把握住。來到這邊最渴望就是總冠軍，一步一步走，就像恰哥（彭政閔）講的，大象雖然走得慢，就像齊天大聖也是慢慢從石頭蹦出來，才會變孫悟空。」

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