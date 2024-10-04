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韓職／李珠珢IG神隱近半個月按讚李晧禎 網：更頂的事要發生？

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自IG
李珠珢。截圖自IG

曾經來台表演的韓國職棒起亞虎啦啦隊李珠珢，因魔性「三振舞」在台灣擁有大票粉絲，而她於9月中在個人IG限動發圖宣布9月3場應援全部要取消，原因是因病要住院治療，令不少支持球迷心疼不已。在這個消息之後，李珠珢從此就未在個人IG「my._.chuuu」帳號上，有任何限動文章及PO文，整個人陷入神隱近半個月時間，球迷無法得知她的近況，直到今天富邦悍將啦啦隊李晧禎發文，有細心網友注意到一件事就是李珠珢按讚，這位網友發threads文說，「晧禎大哥po文，珠垠第一次來按讚，太有想像空間了吧，難道更頂的事情要發生了嗎？」

以李珠珢過去IG發文狀態來看，8月頻頻發照，只要有應援的場次，李珠珢都會分享給球迷，但自9月分起就沒有再PO照，最近一次IG限動是在9月15日，發文說明要取消9月表定的三場應援，自此後就停更。已有球迷注意到李珠珢在IG取消對自己經紀公司APEX關注，懷疑她是否已和經紀公司解約，但並未有正式消息傳出。

富邦悍將韓籍啦啦隊李皓禎，由於球隊未能晉級季後賽，已結束本賽季應援工作，連同李雅英、南珉貞二人，球隊方面日前宣布要全力續約「韓籍三本柱」，下季再為球隊應援，而三人與台灣連結也越來越深厚，除了李雅英要在籃球季為TPBL台啤雲豹隊應援之外，李皓禎、南珉貞繼續留在台灣工作機率也很大；至於李珠珢明年是否有機會加入中華職棒啦啦隊，球迷均相當期待。

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