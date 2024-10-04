中職／新莊下雨延賽 獅隊補賽賽程逼近季後賽
今日原定在新莊棒球場舉行的統一獅與富邦悍將隊之戰，由於現場雨勢不斷，加上連日大雨導致場地不佳，宣告比賽延期至10月10日舉行。
中華職棒聯盟今天賽前宣布，原訂10月4日（五）18：35統一獅與富邦悍將賽事，受到雨勢影響，場地不佳，無法進行比賽，本場賽事延至10月10日（四）原場地新莊棒球場進行補賽，由於當天為假日，比賽時間也改為17：05。
獅隊今天北上新莊沒能打成比賽，明天又要到洲際備戰接下來的6天5戰，尤其季後挑戰賽預計12日開打，獅隊若年度勝率落至第二，代表例行賽打完僅休1天就要進入季後賽。
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