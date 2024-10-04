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中職／大家對我的印象只有腿…陳晨威衝上安打榜首位感謝教練給信任

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿打者陳晨威。報系資料照
樂天桃猿打者陳晨威。報系資料照

樂天桃猿陳晨威本季翻轉單純的快腿形象，默默竄升到安打王第一位，有腿有槍、必要時還可以變成砲，連他自己都意外，而他也坦言希望翻轉外界對他只有腿的印象。

陳晨威在前一場4安打後，本季累積142支安打居首位，包括10支全壘打、14支三壘打，有機會挑戰生涯第一座安打王。

今年一路追趕，如今來到首位，他回憶，接近時自己也有稍稍注意到，剛好這幾場狀況比較好，感覺好像有點機會，他坦言：「這個不是自己開季時的目標，但既然現在有機會，看能不能維持住。」

陳晨威不諱言，「很多人對我的印象是腿，打的方面，對我的期待不大，今年有特別在這方面加強，希望大家對我改觀，在打擊上也有前段班的印象。」

談今年在打擊上的最大差異，陳晨威點出一項很大的不同，「今年教練給我的信任度，之前狀況不好時，棒次可能會改變很多或是休息幾場，但今年再遇到低潮時，沒有移動我的棒次。教練給我的信任感很大，不想辜負教練對我的期望，盡快找到自己調整回來的方式。」

樂天桃猿 陳晨威

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