中職／補償來的陳柏豪問鼎年度獎 古久保聊東山再起想起陳俊秀

樂天桃猿隊從休賽季上演「全猿逃走」，今年戰力原本不被看好，到再度收下季後賽門票，年度MVP討論聲浪是否該納入「猿軍」？總教練古久保健二難以斷言誰是最有價值選手，對於東山再起獎倒是提到前子弟兵陳俊秀。

猿隊去年就以年度第3打進季後賽、下剋上挺進台灣大賽，但本季陣容有極大變動，陳俊秀、郭嚴文、陳禹勳等昔日戰將離隊，且一直處在傷兵滿營、人手捉襟見肘的狀態，而陳晨威在這之中扮演最穩定的戰力，本季只缺席1場比賽，以3成01打擊率敲出聯盟領跑的142支安打，包括14支三壘打、10支全壘打，以「腿哥」形象轟出生涯第一個雙位數全壘打賽季。此外，陳晨威本季跑回76分也與統一獅隊邱智呈並列第一，壘打數215僅次於台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的238。

古久保健二指出，陳晨威以往每年季中大概會有2次低潮期，今年只有1次，而且落差也沒到那麼大，「可以把傷害減到最低，今年真的非常努力。」對於MVP討論，他說：「與其說誰是這支球隊最符合MVP的選手，不如說他是帶領這支球隊的其中一個球員，有許多選手都在過程中跳出來，只是他是沒什麼休息，一直持續在比賽。」

媒體也提起林泓育爭奪東山再起獎的可能性，古久保健二認為，他去年的出賽機會比較沒那麼多，但他是打擊技巧一直都很好的選手，今年每場幾乎都以指定打擊出賽，打擊機會變多，今年只是把原有實力展現出來。

古久保健二在這個獎項上想到林智平，過去3年沒什麼出賽機會，今年在一軍繳出好表現，更進一步想到另一個人選，「俊秀呢？過去兩年受傷比較辛苦，手腕傷勢有動刀的情況，今年來看是一整年都持續在比賽，成績也有所提升，以這方面來看東山再起的標準，說不定還滿符合？」

現場記者提到，若今年由陳柏豪拿到最佳進步獎、陳俊秀拿東山再起獎，也是滿有趣的結局，古久保健二1秒就get到，露出笑容：「如果有的話。」陳俊秀去年以自由球員身分轉戰兄弟，陳柏豪為猿隊挑選的補償選手。

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