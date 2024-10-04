中職／潘威倫下二軍停在149勝 獅隊備戰季後賽期待打擊加溫

統一獅隊今天將潘威倫下放二軍，而本季賽程只剩下6天，代表再拚150勝的伏筆也宣告終結，距離逐漸逼近的季後賽賽程，總教練林岳平坦言，目前亟需調整的是打擊狀況。

獅隊今天將牛棚大將陳韻文升上一軍，為了空出名額而將潘威倫下放，另外野手方面，潘傑楷上一軍、林泓弦下二軍。

潘威倫在9月28日先發挑戰生涯第150勝，然而6.2局失4分（3責失）的演出，卻在打線熄火下反吞第109敗，林岳平當時透露，後面或許還有機會，也持續讓潘威倫留在一軍名單中，直到今天作出調整，也代表生涯勝投數停在149勝。

陳韻文則是在9月初連3場掉分後，下放二軍調整，今天找到時機讓他回歸一軍，至於登板時機，林岳平表示：「幾局不重要，重點是讓他調整，準備後面賽事，利用這5場準備好。」

手握上半季冠軍的獅隊擁有季後賽門票，而年度第一目前中信兄弟隊已經M1，獅隊很可能要從挑戰賽打起，而最近因颱風影響，獅隊今起面對6天5戰，而挑戰賽預計在12日開打，對獅隊來說休息時間不多。

林岳平表示，颱風影響不是只對我們，對各隊來說都一樣，「有好有壞，好的是，打擊還有時間調整。」林岳平也坦言目前球隊打擊近況比較低迷，「利用這幾場去找手感，擊球還不是那麼順利。」

至於大家比較擔心的投手密集出賽，林岳平指出，目前都還能照原訂輪值去走，除了古林睿煬這周因颱風關係沒能出賽，「季後賽的安排還不會去想，先把剩下賽事完成。」

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