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中職／談東山再起獎有想法 兄弟教頭為王凱程投1票

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手王凱程。圖／中信兄弟隊提供

中職例行賽季進入尾聲，個人獎項票選也進入白熱化，去年從缺的東山再起獎今年能否誕生得主掀起話題，中信兄弟隊總教練平野惠一心中有想法，「我的話，最想給凱程（王凱程）！」

桃園樂天桃猿、中信兄弟之戰今天因雨延賽，賽前兩隊教頭被問到許多關於個人獎項的話題，聽聞猿隊教頭古久保健二在東山再起獎項想起陳俊秀，平野連忙給出另一個答案，「我的話是想給凱程，經歷重大手術，今年丟出生涯最好成績，俊秀是一直成績都很好，我個人是比較期待凱程。」

平野透露，今年春訓時就與投手教練王建民等人討論，怎麼讓牛棚好好串連到第9局，「必須要有一個新面孔加入中繼組，一開始為了提升凱程的信心做了很多事情，現在回想起來那段時間，看到他現在的成績，也為他覺得很開心。」

東山再起獎定義經歷低潮或傷勢後再起，而王凱程生涯曾在2019年出賽37場、30.1局，留下防禦率3.86，曾是一軍主要投手之一，2020年因右側闊背肌撕裂傷開刀，為生涯埋下未爆彈，今年再度貢獻穩定戰力，出賽43場、40局寫下生涯之最，防禦率3.15。

王凱程平常總是最早到球場做準備的選手之一，上了球場殺氣十足，下了球場卻是柔情似水，平野說看過很多好選手的共通點，都是場上場下就像有個開關，「他每次在場上都是很激動，但下了球場，總是默默走進去，穿上球衣就切換模式，這對選手是很重要的事。」他也說，「他會有這樣的情緒，是因這個角色的壓力，每一球都可能關係到聖路，如果這樣的氣勢可以延續到攻擊，對全隊來說也是好事。」

中信兄弟 樂天桃猿 牛棚

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