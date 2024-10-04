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中職／看獅猿都是強敵 兄弟教頭：我們才是挑戰者

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊在全年勝率第一魔術數字M1關頭，今天比賽因雨喊停，總教練平野惠一賽前談論兩支假想敵，認為統一獅樂天桃猿隊都是強敵，「我們去年才第4名，我會說我們才是挑戰者。」

兄弟上周日鎖定下半季冠軍，確定進入季後賽，距離搭上總冠軍賽直搭車也不遠了，一旦確定全年第一，代表季後挑戰賽將重演去年獅猿相爭戲碼。

談到兩支對手，平野先是問說：「兩隊去年戰績怎樣？」他想表達的是，兩隊去年都進入季後賽，「我們去年是第4，如果問我，我會說我抱著挑戰者的心態，比較好奇對方怎麼看兄弟。」他說兩隊都是強敵，獅隊與兄弟的全年差距不大，而猿隊去年就是打進台灣大賽的球隊。

兄弟本季剩下3場比賽，若能拿下2勝，將達成單季70勝，平野對此一聽就笑答：「我知道！」他笑說，只有會激勵自己的情報會進入自己耳裡，被問到這個數字的意義，他說：「我才來三年欸！我不知道這個意義啦！可以的話，我不是想要70勝，我是想要120勝。」

中信兄弟 樂天桃猿 統一獅

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