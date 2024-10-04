聽新聞
0:00 / 0:00
中職／看獅猿都是強敵 兄弟教頭：我們才是挑戰者
中信兄弟隊在全年勝率第一魔術數字M1關頭，今天比賽因雨喊停，總教練平野惠一賽前談論兩支假想敵，認為統一獅、樂天桃猿隊都是強敵，「我們去年才第4名，我會說我們才是挑戰者。」
兄弟上周日鎖定下半季冠軍，確定進入季後賽，距離搭上總冠軍賽直搭車也不遠了，一旦確定全年第一，代表季後挑戰賽將重演去年獅猿相爭戲碼。
談到兩支對手，平野先是問說：「兩隊去年戰績怎樣？」他想表達的是，兩隊去年都進入季後賽，「我們去年是第4，如果問我，我會說我抱著挑戰者的心態，比較好奇對方怎麼看兄弟。」他說兩隊都是強敵，獅隊與兄弟的全年差距不大，而猿隊去年就是打進台灣大賽的球隊。
兄弟本季剩下3場比賽，若能拿下2勝，將達成單季70勝，平野對此一聽就笑答：「我知道！」他笑說，只有會激勵自己的情報會進入自己耳裡，被問到這個數字的意義，他說：「我才來三年欸！我不知道這個意義啦！可以的話，我不是想要70勝，我是想要120勝。」
MLB季後賽對戰表
▪ 大都會下剋上淘汰釀酒人！分區賽組合出爐 這裡看2024MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言