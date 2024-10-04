快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／醫生建議完全關機 張育成吐心聲：一直想打中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊張育成。報系資料照
富邦悍將隊張育成。報系資料照

富邦悍將隊「國防部長」張育成婉謝今年世界12強棒球賽邀請，他也透露，自8月底左手中指受傷後，過程中就是帶傷出賽，原本期待傷勢好轉還能拚12強，「醫生建議我完全關機，不然不會好，甚至有可能永遠不會好。」

悍將球團今天發表聲明指出，球團同意入選中華隊60人名單的球員參賽，不過張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉謝本次12強中華隊的邀請，並期待明年經典賽再次出戰。

悍將領隊林華韋受訪時指出，張育成的復原進度緩慢、不如預期，「他責任心重，能出賽都想盡量出賽，12強他也想打，但醫生提醒一直這樣不容易好，所以後來將他下放二軍。」

張育成則表示，最近再去醫院檢查，預計要休息2個月左右，「我一直很想打中華隊，當然很難做出這個決定，但一直有傷，只能先好好休息，希望準備明年經典賽資格賽，再次披上中華隊戰袍。」

而張育成受傷之後，在中職仍持續出賽，今天才宣布不參加12強，林華韋解釋，雖然知道年底有這個賽事，但球隊用兵不會提前去考量此點，「雖然大家都覺得他會入選，但還是有選訓機制，不會先去想到中華隊。」

張育成則表示，自己過程中就如外界在電視上看到的，「用單手、不是全力揮棒，自己還是想幫助球隊，雖然揮空、擦棒都會痛，但我也不想要球季還沒結束就放棄，抱持學習的心態，硬撐著去了解中職這個環境。」

張育成接下來尚無復健進度，只能先全面休息，林華韋表示：「現在不能再動到傷處，打擊、揮棒訓練都沒有，之前有檢查、追蹤，但這兩天會再徹底檢查一次。」

中華隊 張育成 林華韋

延伸閱讀

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

中職／張育成持續練等12強消息 希望明年悍將不一樣

中職／張育成本季10轟落幕 鋒總：讓他有個完整的結束

中職／張育成半季10轟自己也意外 揮空放掉球棒是刻意

相關新聞

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

世界12強棒球賽中華隊戰力傳出壞消息，富邦悍將隊張育成因手指關節擠壓挫傷，復原進度落後，婉謝本次中華隊邀請，期待在明年經...

12強賽／醫生建議完全關機 張育成吐心聲：一直想打中華隊

富邦悍將隊「國防部長」張育成婉謝今年世界12強棒球賽邀請，他也透露，自8月底左手中指受傷後，過程中就是帶傷出賽，原本期待...

12強賽／中華隊門票今中午全面發售 日本戰最快完售

世界​12強棒球賽B組預賽11月13日展開，中華隊5戰都在台北大巨蛋，今天門票全面開賣，最快完售對戰組合是周六中華對日本。 ​限量套票組合日前開賣後迅速完售，昨天中信卡友優先購每場約10000張

12強賽／日本隊名單浮現 戶鄉翔征、岡本和真有望再來台

今年11月舉行的世界12強棒球賽，中華隊最終28人名單將在7日出爐，同組對手日本隊也有部分人選浮現，根據日媒報導，曾在大...

12強賽／林昱珉和古林組中華隊雙王牌 火球男潘文輝有望參戰

第3屆世界棒球12強賽將在11月13日登場，中華隊28人名單下周一公布，除旅美左投林昱珉可望參戰，費城人隊小聯盟火球男潘文輝也有參賽意願，搭配中職新生代強投古林睿煬，先發輪值戰力不輸上一屆。 林

中職／談東山再起獎有想法 兄弟教頭為王凱程投1票

中職例行賽季進入尾聲，個人獎項票選也進入白熱化，去年從缺的東山再起獎今年能否誕生得主掀起話題，中信兄弟隊總教練平野惠一心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。