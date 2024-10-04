12強賽／醫生建議完全關機 張育成吐心聲：一直想打中華隊

富邦悍將隊「國防部長」張育成婉謝今年世界12強棒球賽邀請，他也透露，自8月底左手中指受傷後，過程中就是帶傷出賽，原本期待傷勢好轉還能拚12強，「醫生建議我完全關機，不然不會好，甚至有可能永遠不會好。」

悍將球團今天發表聲明指出，球團同意入選中華隊60人名單的球員參賽，不過張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉謝本次12強中華隊的邀請，並期待明年經典賽再次出戰。

悍將領隊林華韋受訪時指出，張育成的復原進度緩慢、不如預期，「他責任心重，能出賽都想盡量出賽，12強他也想打，但醫生提醒一直這樣不容易好，所以後來將他下放二軍。」

張育成則表示，最近再去醫院檢查，預計要休息2個月左右，「我一直很想打中華隊，當然很難做出這個決定，但一直有傷，只能先好好休息，希望準備明年經典賽資格賽，再次披上中華隊戰袍。」

而張育成受傷之後，在中職仍持續出賽，今天才宣布不參加12強，林華韋解釋，雖然知道年底有這個賽事，但球隊用兵不會提前去考量此點，「雖然大家都覺得他會入選，但還是有選訓機制，不會先去想到中華隊。」

張育成則表示，自己過程中就如外界在電視上看到的，「用單手、不是全力揮棒，自己還是想幫助球隊，雖然揮空、擦棒都會痛，但我也不想要球季還沒結束就放棄，抱持學習的心態，硬撐著去了解中職這個環境。」

張育成接下來尚無復健進度，只能先全面休息，林華韋表示：「現在不能再動到傷處，打擊、揮棒訓練都沒有，之前有檢查、追蹤，但這兩天會再徹底檢查一次。」

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