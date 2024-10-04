12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

世界12強棒球賽中華隊戰力傳出壞消息，富邦悍將隊張育成因手指關節擠壓挫傷，復原進度落後，婉謝本次中華隊邀請，期待在明年經典賽再次為國效力，但其餘大名單若有悍將球員獲選，悍將球團表示，都同意參賽。

有關世界棒球12強賽事球員名單，富邦悍將球團經與入選60人大名單選手本人溝通後，如入選12強中華隊28人最終最終名單，將在中職例行賽結束後投入中華隊賽事訓練。悍將球團期望每一位入選球員都能以最佳狀態迎戰高張力的12強賽事。

另張育成因8月底出賽導致手指出現關節擠壓挫傷，由於復原進度落後，故決定先向組訓委員婉謝本次12強中華隊的邀請，將利用季末時間進行養傷調整，專心備戰明年中職賽事，並期望有機會入選2025WBC資格賽中華隊，再次為國效力。

商品推薦