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中職／兄弟M1關頭再等等 桃園之戰宣布延賽

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
桃園球場今天因雨延賽。報系資料照
桃園球場今天因雨延賽。報系資料照

樂天桃猿中信兄弟隊今天在原訂桃園棒球場過招，兄弟全年勝率第一魔術數字M1即將歸零，但來到花果山後確定無法進行賽事，此戰延到10月9日原場地進行。

兄弟即將鎖定全年勝率第一，M1關頭前兩天賽事都因颱風停班停課宣告延賽，今天恢復上班上課，但場地經過連日泡水後狀況不佳，今天賽前場務人員和猿隊教練團勘查場地後，猿隊教頭古久保健二走向兄弟陣營，向兄弟教頭平野惠一說明狀況，最終握手同意延賽。

儘管桃園下午雨勢已經漸歇，但因為連日來及上午雨勢不斷，場地狀況不佳，因此宣布延賽。

中信兄弟 樂天桃猿 魔術

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