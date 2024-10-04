中職／3樂天女孩因「運作不明確」拒職籃啦啦隊徵選 國王回應了

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」近日開放讓女孩們「棒籃雙棲」，成員卉妮、宋宋及李昀昨天在IG宣布婉拒職籃TPBL新北國王啦啦隊Queens徵選，原因是選秀機制及內部運作不明確。

卉妮、宋宋和李昀昨天在IG發文表示，「感謝大家一直以來的支持與關注，針對近期Queens的選秀活動，我們三位卉妮、宋宋、李昀抱著期待與感激的心情參與，但由於選秀機制、內部運作不明確，經過深思熟慮，我們最終決定婉拒Queens的邀請，繼續在樂天為球隊應援。非常感謝Queens，也感謝粉絲們的理解與支持，期待未來能持續與大家一起創造更多美好的回憶！」

卉妮發聲明，婉拒國王啦啦隊徵選。 截圖自卉妮IG

宋宋也在Threads發文透露徵選當天的小插曲，「我們原本對徵選很期待，過程都蠻順利，但最後結束準備離開時，內部人員跟我們三個說：『你們還在哦？你們剛有聽到我們在說你們壞話嗎？』我想說的是，我們都很認真準備徵選，在有限的時間內盡最大努力，當下聽到這句話心裡感受很不舒服，希望這句話沒有惡意，但我們確實受傷了。」

上個月原Queens成員穎兒、Roxy楊楊和沛縈無預警被「Thank You」，如今國王再度爆發爭議，許多網友不滿表示，「國王不意外」、「感覺內部文化很鬆散」、「國王只剩書豪而已」。

對此，國王官方發文回應，「針對今日社群媒體上三位樂天啦啦隊成員對徵選會制度及言論的討論，團隊進行內部查核。經查證，當日現場人員的部分言辭在無意間對當事人造成了不適，在此，我們深表歉意。」

「QUEENS徵選會是一個公開的過程，分為三個階段，首先是網路招募，進行第二階段公開徵選會，最後透過人氣投票後綜合評估選出最終三位QUEENS新成員。」

「對於此次事件引發的誤解與不便，我們再次表達歉意，我們將進一步加強內部培訓，確保每位參與者在未來的徵選活動中能夠感受到尊重與支持。今年的十位啦啦隊成員已經全力投入到新賽季的準備中，我們期待以更加精彩的表演與創新的舞蹈風格來回饋支持我們的球迷，展現QUEENS的最佳面貌。」

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