12強賽／中華隊門票今中午全面發售 日本戰最快完售

世界​12強棒球賽B組預賽11月13日展開，中華隊5戰都在台北大巨蛋，今天門票全面開賣，最快完售對戰組合是周六中華對日本。

​限量套票組合日前開賣後迅速完售，昨天中信卡友優先購每場約10000張，中華對戰南韓和日本門票都快速被掃光；對多明尼加、澳洲及古巴售出約8、9成。

今天門票全面開賣，最受歡迎的是中華和日本之戰，售票網顯示已完售，首戰中華對南韓隊也只剩零星票券，其他場次都還有票可購買，不少區域都顯示「熱賣中」。

中華對古巴還有不少票可購買。 截圖自售票網站

本屆B組預賽中華隊賽事及日韓大戰在大巨蛋進行，每場開放約33000人進場；其他賽事則在天母球場。

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