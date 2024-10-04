台中藍鯨越南參加國際比賽 藍委爆料：1名球員僅拿5萬補助

曾奪下木蘭賽總冠軍、被台中市長盧秀燕稱讚為台中之光的台灣女子足球隊「台中藍鯨」，本周出發前往越南打女子亞冠賽。國民黨立委黃健豪接獲爆料指出，球隊與隨團人員共40人，1人僅獲5萬元補助，體育署口口聲聲說要推廣體育，卻讓國際級選手遭受如此待遇，實在離譜。

2024-25年賽季亞足聯女子冠軍聯賽（女子亞冠）於10月越南開打，台中藍鯨女子足球隊直接晉級會內賽，本周將前往越南比賽，首戰10月6日即將對決胡志明市，10月9日對上日本浦和紅鑽，12日則是碰上印度奧里薩，前2名將晉級8強賽。

黃健豪接獲爆料指出，女子足球隊台中藍鯨本來預計10月1日出發到越南，先到越南熟悉氣候、環境進行移地訓練，未料體育署竟稱僅從「出賽前一天」才開始補助，結果台中藍鯨只好把行程硬是改成3日抵達越南、4日報到，行程相當緊湊，毫無時間移地訓練，也影響球員整體表現。

黃健豪指出，台中藍鯨這次赴越南參賽，球隊教練、球員、醫療人員與相關隨隊人員共40人，全程總計10天，體育署僅補助200萬元，等於一個人才拿到5萬元補助，出機票、飯店錢就快沒了。體育署口口聲聲說要推廣足球，好不容易有球隊晉級到國際打比賽，卻是遭受如此待遇？體育署預算配置有檢討空間。

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