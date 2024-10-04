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世界盃5人制棒球賽／中華隊5日赴香港備戰 盼突破首屆成績

中央社／ 台北4日電
世界盃5人制棒球賽公開組台灣代表隊將於5日啟程赴香港備戰，台灣與地主香港、古巴、立陶宛、南非、委內瑞拉同在A組。圖為公開組台灣隊集訓畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社
世界盃5人制棒球賽公開組台灣代表隊將於5日啟程赴香港備戰，台灣與地主香港、古巴、立陶宛、南非、委內瑞拉同在A組。圖為公開組台灣隊集訓畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社

世界盃5人制棒球賽公開組台灣代表隊將於5日啟程赴香港，台灣在首屆奪下季軍、今年力拚突破，比賽7日開打台灣一日兩戰，將依序與委內瑞拉、立陶宛交手。

首屆5人制棒球賽（Baseball 5）於2022年在墨西哥舉行，前3名隊伍依序為古巴、日本、台灣，今年4月台灣代表隊在亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰不敵日本隊、奪下亞軍，取得10月在香港舉行的第2屆世界盃參賽資格。

世界盃5人制棒球賽7日在香港開打，總計12隊參賽，台灣與地主香港、古巴、立陶宛、南非、委內瑞拉同在A組，B組有澳洲、中國、法國、日本、墨西哥和突尼西亞，預賽採分組循環賽，分組前3名球隊晉級超級循環賽制（Super Round）複賽，冠軍預計12日出爐。

台灣隊7日將先與委內瑞拉、立陶宛交手，8日與地主香港碰頭，9日打南非、古巴，力拚最佳排名晉級複賽。

台灣隊由總教練林柏佑、教練楊憶珊領軍，8名正選球員分別為邱郡、凃昱豪、施季定華、李承勳、邱釔菱、高家宜、鍾宜芸和謝鈺瀅；邱郡、凃昱豪、施季定華都是首屆世界盃班底。

5人制棒球賽公開組代表隊先前與U18培訓隊共同集訓約2週，公開組代表隊預計5日出發赴香港備戰，U18培訓隊則歸建母隊，待明年的亞洲盃、世界盃賽事，爭取2026年達卡（Dakar）青年奧運門票。

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