12強賽／林昱珉和古林組中華隊雙王牌 火球男潘文輝有望參戰

第3屆世界棒球12強賽將在11月13日登場，中華隊28人名單下周一公布，除旅美左投林昱珉可望參戰，費城人隊小聯盟火球男潘文輝也有參賽意願，搭配中職新生代強投古林睿煬，先發輪值戰力不輸上一屆。

林昱珉是響尾蛇隊農場排名第7的大物，參加過杭州亞運和亞錦賽。今年4月底他遭界外球擊中臉部受傷，缺陣至6月中才復出，季末升上3A，球團計畫讓他打秋季聯盟和12強賽，補足受傷時缺少的出賽數。

潘文輝。 聯合報系資料照

潘文輝今年升上費城人2A，他本季起步較晚，小聯盟只累積18場出賽，也要去秋季聯盟補出賽數。據「自由時報」報導，所屬經紀公司帕菲克證實潘文輝有意打12強賽。潘文輝速球均速破150公里，過往在國際賽都擔任後援角色，不過本季他在小聯盟已從後援轉為先發。

預賽6天5戰，相當考驗總教練曾豪駒投手安排功力。前2屆12強賽中華隊都選13名投手，上屆中華隊靠著張奕和江少慶2名強投殺進複賽，今年可能由林昱珉和古林睿煬組成雙王牌。

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