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12強賽／日本隊名單浮現 戶鄉翔征、岡本和真有望再來台

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。記者季相儒／攝影
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。記者季相儒／攝影

今年11月舉行的世界12強棒球賽，中華隊最終28人名單將在7日出爐，同組對手日本隊也有部分人選浮現，根據日媒報導，曾在大巨蛋登板過的巨人隊投手戶鄉翔征有機會成為先發三本柱之一。

「體育報知」的報導中指出，戶鄉翔征有機會進入日本武士隊的最終名單，今年球季開幕戰他曾投出6局無失分的表現，本季至今累積26場出賽拿下12勝8敗，防禦率1.95，投出生涯新高的180局，而156次三振更是目前中央聯盟最多。

而在去年世界棒球經典賽中，戶鄉翔征兩度登板共投5局，被敲2支安打失1分，防禦率1.80，為球隊奪冠做出貢獻，而執掌今年12強兵符的井端弘和在2月春訓視察巨人隊時也指出，「戶鄉投手在經典賽是中繼，但先發的山本由伸、今永昇太要去大聯盟，我期待他進入輪值。」

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由於大聯盟40人名單球員無法參加12強，目前確定的野手包含養樂多隊村上宗隆、阪神隊森下翔太、樂天金鷲隊辰己涼介、火腿隊五十幡亮汰，投手則是戶鄉翔征、阪神隊才木浩人、中日隊高橋宏斗有可能扛起新生代三本柱。

讀賣巨人隊岡本和真。 聯合報系資料照
讀賣巨人隊岡本和真。 聯合報系資料照

另外報導中也指出，巨人隊的岡本和真有望扛起日本隊第四棒，拿下29次救援成功的投手大勢則將是倚賴的終結者人選，不動二壘手吉川尚輝也有望入選。

巨人隊球員另一個優勢是對台北大巨蛋很熟悉，今年12強賽程日本隊將先在13日於名古屋巨蛋打開幕戰後，移師台灣續戰，其中15日的日韓戰將在大巨蛋舉行。

戶鄉翔征今年3月曾在「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」中，在大巨蛋先發3局、對中信兄弟隊狂飆6次三振，岡本和真當時兩場比賽都扛起第四棒。

戶鄉翔征 讀賣巨人 阪神

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