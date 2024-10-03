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中職／4日2地開打 攸關中信兄弟全年勝率第1

中央社／ 台北3日電
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手克迪。圖／中信兄弟隊提供

中職連2天賽事都受到颱風山陀兒影響而延賽，不過明天新北、桃園都正常上班課，中職將在桃園、新莊2地進行比賽，攸關中信兄弟能否獲得全年勝率第1。

中職在昨天、今天的賽事都因為各地方政府停班課而延賽，明天因為北部照常上班上課，中職預計在桃園棒球場、新莊棒球場2地開打。

這2場比賽都關乎到全年勝率第1名之爭，目前統一獅隊在全年勝率的淘汰指數僅剩1，若獅隊明天輸球、或是中信兄弟贏球，兄弟就確定晉級總冠軍賽，獅隊則要先從預計於12日登場的季後挑戰賽開始打，與樂天桃猿隊交手。

明天在桃園棒球場的賽事，由中信兄弟對上樂天桃猿，兄弟推出洋投克迪（Kirk McCarty）先發對上桃猿隊新洋投威斯佛（Luke Westphal）。左投威斯佛在831大限後順利留在桃猿隊，目前在二軍出賽4場都是先發、投10.1局，防禦率6.10。

另外在新莊棒球場的比賽，統一獅隊作客對上富邦悍將，雙方皆推出王牌洋投先發，由獅隊的勝騎士（Mario Sanchez）對上悍將的羅戈（NivaldoRodriguez）。勝騎士雖然目前13勝並列勝投王，不過下半季狀況不穩定，上一場在9月26日先發時投5.1局掉6分。

中職 棒球 樂天桃猿

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