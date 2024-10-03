中職／網大神整理所有啦啦隊身高 原來慈妹156還贏這麼多人

近年中職啦啦隊掀起風潮，每支球隊都組建專屬啦啦隊，各有特色。最近有網友發現味全龍隊「小龍女」特別矮小，中信兄弟「Passion Sidters」最高引發熱烈討論。

有PTT網友整理啦啦隊身高表，中信兄弟隊短今身高173公分排名第1，台鋼雄鷹隊妡0身高150公分最嬌小。兄弟平均身高166.16公分也是6隊第1，有13人身高破168公分，人氣成員峮峮160公分與少鹽並列全隊最矮。

短今是目前所有中職啦啦隊最高的一位。 截圖自短今IG 台鋼啦啦隊妡0，是目前所有中職啦啦隊最矮的一位。 截圖自妡0 IG

味全龍啦啦隊平均身高160.64是6隊最低，最高是隊長小映等4人的166公分，共有6人低於155公分。

韓籍成員方面，兄弟李丹妃170公分、邊荷律165公分，富邦悍將隊李晧禎171公分、李雅英170公分、南珉貞166公分，台鋼雄鷹隊安芝儇169公分、Mingo164公分，味全龍李多慧164公分，統一獅隊趙娟週167公分。

圖表曝光後，引發網友熱烈討論，「啦啦隊你跟我說看身高？」、「小隻馬才好」、「味全啦啦隊很頂好嗎」、「台灣的都沒在挑身高」、「原來慈妹（156公分）還贏這麼多人」。

網友整理所有中職啦啦隊成員身高。擷圖自PTT

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