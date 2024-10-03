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12強賽／大巨蛋卡友優先購狂出包！網怒：結帳被多刷200元

聯合新聞網／ 綜合報導
今天中午開放「中信卡友優先購」。截圖自世界十二強棒球錦標賽官方FB 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB
今天中午開放「中信卡友優先購」。截圖自世界十二強棒球錦標賽官方FB 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

第3屆世界棒球12強賽將在11月13日點燃戰火，這是首度有一級國際棒球賽事在台北大巨蛋進行，因此門票吸引許多球迷瘋搶。今天中午開放「中信卡友優先購」，卻有許多球迷到官方臉書反映「刷卡失敗」和「金額刷錯」等問題。

大巨蛋將在11月13日至18日舉辦12強B組賽事，中華隊5場賽事和日韓大戰都在大巨蛋，9月底開賣套票後全售出，中信卡友今天可以優先購買單場門票，其他球迷可在明天中午12點起搶票

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11月13日台韓大戰和16日台日大戰是最受歡迎的組合，不過12強官方臉書湧入大批球迷抱怨刷卡失敗通知，「第一波買的人刷卡都失敗」、「刷卡失敗很靠北，都搶到了結果啥都沒了」、「第一波買的人刷卡都失敗」、「這是哪門子爛系統」。

還有網友反映雖刷卡成功，竟出現金額刷錯的問題，「買2280結帳變2480」、「221區明明就2280為何刷卡變2480」、「為何票價跟字卡上的不同？內野一般區為何是2480」。

官方針對票價刷錯做出回應，「所有誤植票價的訂單皆已更正，並會以正確金額向銀行請款；約12:20起之訂單已為正確票價。已取票者不影響入場權益，日後如有退票將以更正票價計算手續費與退款金額。造成不便之處，敬請見諒。」

世界12強預賽卡友限區售票 中韓、中日戰熱賣

【中央社台北3日電】

世界12強棒球賽B組預賽巨蛋單場票今天開放中信卡友限區購票，中華隊與韓國隊、日本隊在台北大巨蛋的賽事熱賣，幾乎完售，明天中午12時B組預賽將全面開放售票。

世界12強賽B組預賽分為3個階段售票，大巨蛋限量套票已經率先在9月底售完，今天則是開賣巨蛋單場票，開放中信卡友優先購票（限區限量），中午12時一開放，11月13日的中韓戰、16日的中日戰就被秒殺，下午3時清票後也幾乎完售。

不過今天只是卡友限區售票，明天中午12時世界12強B組預賽將全面開賣。中華隊賽程部分，11月13日首戰將於台北大巨蛋迎戰韓國隊，接著14日與多明尼加交手，16日強碰日本隊，17日對澳洲，18日與古巴交手，中華隊賽程都是在台北大巨蛋進行。

此外，捷克棒球國家隊將於11月初來台，與世界12強中華隊進行自辦熱身賽，讓中華隊提早適應國際賽強度。中華職棒今天發布採訪通知，10月7日將召開記者會公布中華隊最終28人名單，同時也會公布與捷克交流賽售票資訊。

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