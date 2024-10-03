中職／啦啦隊與球迷私下合照也出事！遭影射「一起抽菸」小安：很不舒服

日前有中信兄弟隊球員與球迷合照，遭詐騙集團影射透露比賽資訊，因此球團宣布禁止私下合照。沒想到兄弟啦啦隊隊長小安也受害，被造謠有抽菸習慣，讓她感到無奈。

小安在個人Threads貼出1張對話截圖，有球迷與朋友聊天時，分享與小安的合照並寫道，「剛一起抽菸，借她打火機！」該球迷回應，「屁，哈哈！」

這段對話讓小安很不開心，「看到球員拍照的事件後，其實有時候看到這樣的內容也是會覺得無奈，可能有些人覺得惡搞這樣的內容很好笑很好玩～但其實我覺得真的很不舒服！」

小安也無奈表示，如果不合照就會被說不親民。貼文一出，許多啦啦隊女孩留言抱不平，「天啊！好可惡」、「這真的有點誇張」、「好沒水準」、「超問號的」、「這人好過份」。

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