中職／為什麼周思齊可以？啦啦隊冼迪琦送偶像名牌鋼筆、手寫信

中信兄弟啦啦隊冼迪琦（小迪）將球星周思齊視為偶像，周思齊今天在社群媒體曬出自己收到冼迪琦禮物和手寫信，相當感人。

冼迪琦曾在周思齊達成百盜里程碑時，被鏡頭捕捉到感動落淚，上個月兄弟在大巨蛋為周思齊辦引退活動，冼迪琦也發長文感謝周思齊，並透露自己又哭爆。

周思齊發文分享收到冼迪琦送的萬寶龍鋼筆和手寫信，信中寫道，「引退辛苦了！希望您能在引退後，再寫更多的書！」周思齊也表示，「謝謝小迪送我的禮物。」

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「為什麼周思齊可以」、「為什麼小迪可以」、「小迪好有心」、「小迪送的禮物好有意義」。

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