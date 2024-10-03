聽新聞
0:00 / 0:00

韓明星棒球交流 不畏颱風衝花蓮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
南韓ZOMAZOMA明星棒球隊昨天走蘇花公路到花蓮，後天將舉行公益賽事，花蓮縣觀光處長余明勲（右）與韓國明星棒球隊教練王仁聖（左）合影。圖／花蓮縣政府提供
南韓ZOMAZOMA明星棒球隊昨天走蘇花公路到花蓮，後天將舉行公益賽事，花蓮縣觀光處長余明勲（右）與韓國明星棒球隊教練王仁聖（左）合影。圖／花蓮縣政府提供

403地震重創花蓮觀光，南韓ZOMAZOMA明星棒球隊昨抵台，進行4天活動，於5日在德興棒球場舉行公益賽事，由花蓮縣消防局特種搜救隊迎戰，南韓團隊還將拍影片介紹花蓮景點，在南韓播出，盼振興花蓮。

南韓ZOMAZOMA明星棒球隊由影帝鄭普碩（鄭寶石）領軍，主要成員包含團長鄭普碩、綜藝諧星沈賢燮、名演員黃仁聖、名歌手尹暻皓等20位演藝人員及名人組成，為花蓮加油。

縣府觀光處表示，在403地震救援期間，南韓有派媒體、搜救隊到花蓮，看見地震後觀光市場低迷，經過旅行社業者連線，促成公益棒球賽活動。南韓明星棒球隊、南韓電視台團隊一行60人昨到台灣，不巧遇上山陀兒颱風，北迴鐵公路封閉，一行人搭2輛遊覽車趕在蘇花公路下午5時開放，從桃園機場一路開到花蓮。

南韓團拍攝著重在戶外體驗及部落，包括七星潭、太魯閣太巴塱部落、賞鯨、鯉魚潭SUP等，縣府希望透過這場體育交流賽事，促進台韓兩地友誼。

觀光處指出，友誼賽感謝特搜隊在震災辛勞及表達崇高敬意，南韓BISAN跆拳道團隊帶來精采演出，還有台灣職棒樂天桃猿隊啦啦隊熱情助威，活動免費入場。

南韓 地震 花蓮

延伸閱讀

山陀兒颱風影響全台6萬戶曾停電 台電動員1.7萬人次搶修

東港迎王颱風攪局 千歲爺指示王船法會等科儀按表進行

山陀兒來襲！台鐵也受影響 明午前東西部對號列車、南迴線停駛

颱風山陀兒來襲 花蓮玉里鎮德武里土石崩落封路

相關新聞

中職／山陀兒發威！3日2地又延賽 兄弟與獅爭第一改到假日打

受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒連續2天比賽都延期，繼今天3場賽事延賽後，原訂明天在天母、洲際的比賽也因所在縣市宣布停止...

中職／害江坤宇無法挑戰完全打擊遭出征 許基宏回應了

中信兄弟隊昨天迎戰台鋼雄鷹隊，8局下許基宏盜壘失敗，讓江坤宇失去挑戰完全打擊機會。不料許基宏竟遭網友出征，他也對此發文回應。 江坤宇在3局下擊出一壘安打、5局下掃出三壘安打、6局下敲出二壘安打，

韓明星棒球交流 不畏颱風衝花蓮

403地震重創花蓮觀光，南韓ZOMAZOMA明星棒球隊昨抵台，進行4天活動，於5日在德興棒球場舉行公益賽事，由花蓮縣消防...

中職／台粉送iPhone 16 Pro+奢華配件 啦啦隊南珉貞：很神奇

韓籍啦啦隊女神南珉貞昨天再度來台工作，她在機場受到大批粉絲歡迎，並收到滿滿禮物，其中竟有人送出「iPhone 16 Pro」，引發網友們熱議。 南珉貞今年加入富邦悍將啦啦隊後，在台灣人氣迅速飆漲

中職／蔡其昌力挺中信兄弟聯繫刑事局 網：告死垃圾詐騙猴

近日網路出現有心人士，利用球迷與球員合照進行詐騙，對中信球團及球員形象造成損傷。中信球團決定暫停教練團與球員們，私人行程與球迷合照，聯盟會長蔡其昌也發文提到，已與刑事警察局聯繫。 最近許多詐騙集

中職／兄弟球員遭惡意影射 會長蔡其昌：絕不寬貸！

中信兄弟因近期球員、教練的合照被有心人士操作，嚴重造成球員及球團的負面形象，中職會長蔡其昌也發出聲明力挺球團，並表示已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。