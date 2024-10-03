韓明星棒球交流 不畏颱風衝花蓮

403地震重創花蓮觀光，南韓ZOMAZOMA明星棒球隊昨抵台，進行4天活動，於5日在德興棒球場舉行公益賽事，由花蓮縣消防局特種搜救隊迎戰，南韓團隊還將拍影片介紹花蓮景點，在南韓播出，盼振興花蓮。

南韓ZOMAZOMA明星棒球隊由影帝鄭普碩（鄭寶石）領軍，主要成員包含團長鄭普碩、綜藝諧星沈賢燮、名演員黃仁聖、名歌手尹暻皓等20位演藝人員及名人組成，為花蓮加油。

縣府觀光處表示，在403地震救援期間，南韓有派媒體、搜救隊到花蓮，看見地震後觀光市場低迷，經過旅行社業者連線，促成公益棒球賽活動。南韓明星棒球隊、南韓電視台團隊一行60人昨到台灣，不巧遇上山陀兒颱風，北迴鐵公路封閉，一行人搭2輛遊覽車趕在蘇花公路下午5時開放，從桃園機場一路開到花蓮。

南韓團拍攝著重在戶外體驗及部落，包括七星潭、太魯閣太巴塱部落、賞鯨、鯉魚潭SUP等，縣府希望透過這場體育交流賽事，促進台韓兩地友誼。

觀光處指出，友誼賽感謝特搜隊在震災辛勞及表達崇高敬意，南韓BISAN跆拳道團隊帶來精采演出，還有台灣職棒樂天桃猿隊啦啦隊熱情助威，活動免費入場。

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