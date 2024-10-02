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中職／山陀兒發威！3日2地又延賽 兄弟與獅爭第一改到假日打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒連續2天比賽都延期。圖／取自中央氣象署網站
受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒連續2天比賽都延期。圖／取自中央氣象署網站

受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒連續2天比賽都延期，繼今天3場賽事延賽後，原訂明天在天母、洲際的比賽也因所在縣市宣布停止上班上課而延期，中信兄弟統一獅隊的年度第一爭奪戰更是罕見從平日改到假日舉行。

中華職棒聯盟發布10月3日的賽程延賽公告，編號227場統一獅與中信兄弟在洲際棒球場賽事，本場賽事將移至10月5日（六）17：05，於原場地洲際棒球場補賽。

編號214場富邦悍將與味全龍在天母賽事更是命運多舛，原訂在今天舉行已經移至明天，但今天又宣布本場賽事將移至10月8日（二）18：35，於原場地天母棒球場補賽。

另外今日稍早，中職也宣布原訂3日舉行的二軍總冠軍賽第二戰，統一獅二軍與味全龍二軍在斗六交手的比賽，也因山陀兒颱風影響，雲林縣政府宣布停班停課，本場賽事宣布延賽，將移至10月7日（ㄧ）16：05，原場地斗六棒球場補賽。

中信兄弟 棒球 統一獅

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