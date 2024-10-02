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中職／山陀兒發威！3日2地又延賽 兄弟與獅爭第一改到假日打
受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒連續2天比賽都延期，繼今天3場賽事延賽後，原訂明天在天母、洲際的比賽也因所在縣市宣布停止上班上課而延期，中信兄弟與統一獅隊的年度第一爭奪戰更是罕見從平日改到假日舉行。
中華職棒聯盟發布10月3日的賽程延賽公告，編號227場統一獅與中信兄弟在洲際棒球場賽事，本場賽事將移至10月5日（六）17：05，於原場地洲際棒球場補賽。
編號214場富邦悍將與味全龍在天母賽事更是命運多舛，原訂在今天舉行已經移至明天，但今天又宣布本場賽事將移至10月8日（二）18：35，於原場地天母棒球場補賽。
另外今日稍早，中職也宣布原訂3日舉行的二軍總冠軍賽第二戰，統一獅二軍與味全龍二軍在斗六交手的比賽，也因山陀兒颱風影響，雲林縣政府宣布停班停課，本場賽事宣布延賽，將移至10月7日（ㄧ）16：05，原場地斗六棒球場補賽。
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