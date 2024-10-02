中職／台粉送iPhone 16 Pro+奢華配件 啦啦隊南珉貞：很神奇

韓籍啦啦隊女神南珉貞昨天再度來台工作，她在機場受到大批粉絲歡迎，並收到滿滿禮物，其中竟有人送出「iPhone 16 Pro」，引發網友們熱議。

南珉貞今年加入富邦悍將啦啦隊後，在台灣人氣迅速飆漲，擁有許多忠實粉絲。她昨天在IG限動曬出球迷送的禮物，除了滿滿零食外，還有新推出的「iPhone 16 Pro」，連充電配件都準備齊全，南珉貞直呼，「因為是新的顏色，所以很神奇，竟然還準備了充電器套裝，真是太有Sense了！」

南珉貞收到iPhone 16 Pro和充電配件。 截圖自網路

這件事引發網友們熱烈討論，有許多人批評，「火山孝子」、「舔狗文化不意外」、「以為她離婚就有機會」。不過也有人緩頰，「有在追韓團的都知道這還好。」

南珉貞不只本身擁有高人氣，她先前上傳與親妹妹南至苑遊台灣的影片後，妹妹獲得極大關注，許多網友敲碗妹妹也來台灣發展。

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