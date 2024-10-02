中職／台粉送iPhone 16 Pro+奢華配件 啦啦隊南珉貞：很神奇
韓籍啦啦隊女神南珉貞昨天再度來台工作，她在機場受到大批粉絲歡迎，並收到滿滿禮物，其中竟有人送出「iPhone 16 Pro」，引發網友們熱議。
南珉貞今年加入富邦悍將啦啦隊後，在台灣人氣迅速飆漲，擁有許多忠實粉絲。她昨天在IG限動曬出球迷送的禮物，除了滿滿零食外，還有新推出的「iPhone 16 Pro」，連充電配件都準備齊全，南珉貞直呼，「因為是新的顏色，所以很神奇，竟然還準備了充電器套裝，真是太有Sense了！」
這件事引發網友們熱烈討論，有許多人批評，「火山孝子」、「舔狗文化不意外」、「以為她離婚就有機會」。不過也有人緩頰，「有在追韓團的都知道這還好。」
南珉貞不只本身擁有高人氣，她先前上傳與親妹妹南至苑遊台灣的影片後，妹妹獲得極大關注，許多網友敲碗妹妹也來台灣發展。
MLB季後賽對戰表
▪ 3隊外卡賽G1下剋上、僅教士保住顏面 這裡看2024MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言