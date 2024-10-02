中職／害江坤宇無法挑戰完全打擊遭出征 許基宏回應了
中信兄弟隊昨天迎戰台鋼雄鷹隊，8局下許基宏盜壘失敗，讓江坤宇失去挑戰完全打擊機會。不料許基宏竟遭網友出征，他也對此發文回應。
江坤宇在3局下擊出一壘安打、5局下掃出三壘安打、6局下敲出二壘安打，完全打擊只差全壘打。8局下只要有1名隊友上壘，就會輪到江坤宇，許基宏擔任首名打者並選到保送，但隨後盜壘失敗出局，該局形成變相三上三下，江坤宇無緣上場打擊拚紀錄。
部分球迷不理解為何許基宏要盜壘，隊友曾頌恩賽後解釋，當下教練有下打帶跑戰術，希望大家不要責怪許基宏。
許基宏則在IG發限時動態表示，「戰術執行不一定每次都是成功的，我們當然也希望都能成功，但當下會發生什麼狀況，是我們無法預測的。」許基宏最後還強調，「我沒有要拚盜壘王。」
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