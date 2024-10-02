中職／兄弟球員遭惡意影射 會長蔡其昌：絕不寬貸！

中信兄弟因近期球員、教練的合照被有心人士操作，嚴重造成球員及球團的負面形象，中職會長蔡其昌也發出聲明力挺球團，並表示已經與刑事警察局聯繫進行追查，「對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」

兄弟球團昨天發布公告表示，近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成有心人士的操作，因此近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，也呼籲球迷多加留意，避免刻意操作及類似詐騙手法。

中職會長蔡其昌。 聯合報系資料照

中職會長蔡其昌昨天夜間也在個人社群平台表示：「針對特定詐騙集團涉及在網絡上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫，後續將會針對該案進行追查，對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」

兄弟9月底曾發生總教練平野惠一在燒肉店聚餐時，只是與同餐廳用餐的客人合照，照片被放上網卻寫著「小聚」，且該帳號人士「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等字眼；昨日再有詹子賢、王政順、岳東華的合照，遭到惡意影射透露資訊、棒球贏球。

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