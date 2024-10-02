中職／蔡其昌力挺中信兄弟聯繫刑事局 網：告死垃圾詐騙猴

近日網路出現有心人士，利用球迷與球員合照進行詐騙，對中信球團及球員形象造成損傷。中信球團決定暫停教練團與球員們，私人行程與球迷合照，聯盟會長蔡其昌也發文提到，已與刑事警察局聯繫。

最近許多詐騙集團利用合照，影射球員透露球賽資訊，對此中信球團發聲明寫道，「再次感謝熱情的球迷朋友們對中信兄弟的支持與鼓勵，近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。」

「因此，中信兄弟球團在今天特別公告，近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。球團也在這邊要呼籲球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」

會長蔡其昌也在Threads發文表示，「針對特定詐騙集團涉及在網路上以假帳號抹黑球員的行為，稍早已請辦公室與刑事警察局聯繫，後續將會針對該案進行追查，對於任何不法行為，我們與球團絕對不會寬貸！」

球迷們也留言感謝聯盟迅速處理，「支持硬起來」、「詐騙真的很猖獗」、「告死垃圾詐騙猴」、「一定要告到底」、「不想這麼棒的中華職棒被這種毀謗毀掉」。

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