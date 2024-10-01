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中職／屢遭惡意影射 中信兄弟公告：教練、選手私人行程暫停合照

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊近來教練、選手與球迷合照遭到惡意影射，球團今天發出公告，之後不再於私人行程與球迷合照，也呼籲球迷多加留意，避免遭到有心人士刻意操作。

兄弟9月底才發生日籍教頭平野惠一在燒肉店聚餐時，與同餐廳用餐的客人合照，照片被放上網卻寫著「小聚」，且該帳號人士「知名更生人」、「酒店」、「八大行業」、「美女入行」等字眼；今天再有詹子賢王政順、岳冬華的合照也生波，遭到惡意影射透露資訊、棒球贏球。

兄弟晚間10點半發出公告，「再次感謝熱情的球迷朋友們對中信兄弟的支持與鼓勵，近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。因此，中信兄弟球團在今天特別公告，近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。」

兄弟球團也呼籲球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法。

中信兄弟 王政順 詹子賢

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