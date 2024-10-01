中職／肯特重返新莊直呼「舒服」 看悍將多了許多年輕人

去年在新莊棒球場出賽12場都是主隊身分，今天首度是客隊之姿就踢館成功，樂天桃猿隊肯特繳出6.2局失1分好投，幫助猿隊以6：2擊敗富邦悍將隊，他也拿下本季第4勝，賽後談到重返新莊的心情直呼舒服。

肯特去年效力悍將，球季結束後未獲續留，本季轉戰猿隊，今天是他今年的第8場先發，首度碰上悍將，先發6.2局共用87球，被敲5安打、失1分，靠朱育賢7局上的三分砲取得勝投資格笑嘻嘻退場。

肯特表示，「回到新莊的感覺絕對是很舒服，我去年在這裡待了整年，現在富邦有幾個新面孔，多了幾位年輕選手，這是一場很有趣的對戰，運用我的所有知識去面對這些選手。

今年猿隊以年度第3打進季後賽，肯特也有望在台灣體驗季後賽滋味，搶下洋投1席，他表示，「為了總冠軍而戰，是每個賽季每支球隊的共同目標。在我6月來到這裡之前，球隊就表現很棒，所以現在才能有季後賽資格。」他說：「今年可以參與季後賽是件很有趣的事，希望在我的出賽盡我所能。」