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中職／江坤宇3安打獵殺雄鷹 兄弟全年第一魔術數字只剩Ｍ1

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊奔向全年勝率第一的最後關頭，今天由江坤宇單場3安打帶領，以8：4擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝，鎖定全年第一的魔術數字只剩M1，由於明年三地賽事都受到颱風影響延賽，最快將在3日洲際棒球場與統一獅隊之戰確定搭上總冠軍賽直達車。

雄鷹此役分別取得1：0、3：1領先，但先發投手楊達翔在3局下的投球遇到亂流，先被宋晟睿敲出安打，面對陳子豪、許基宏分別出現四壞球、觸身球保送，王威晨打在捕手、投手之間的滾地球，楊達翔傳一壘傳偏，記為1支內野安打加上失誤，讓兄弟追平戰局，後續曾頌恩、江坤宇、高宇杰的安打各帶有1分打點，兄弟攻下5分大局取得6：3領先。

兄弟5局下再有曾頌恩二壘打、江坤宇三壘打的長打串連攻下分數，宋晟睿續以高飛犧牲打建功。

江坤宇此役3安打，一壘打、三壘打、二壘打相繼出爐，8局下原有再上打擊區挑戰完全打擊的機會，但獲得保送上壘的許基宏盜壘失敗平添出局數。

兄弟由鄭凱文先發6局失3分拿下本季第3勝；楊達翔則是僅撐2.1局被擊退，丟掉6分（4分責失分），被敲5安打、5次四死球保送。

曾頌恩 江坤宇

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