中職／朱育賢三分砲相挺 肯特首度對戰悍將6.2局好投笑嘻嘻奪勝

樂天桃猿隊洋投肯特生涯首度面對前東家富邦悍將隊，繳出6.2局失1分好投，靠朱育賢7局上的三分砲來得及時，猿隊終場以6：2贏球，肯特拿下本季第4勝。

肯特去年效力悍將，球季結束後未獲續留，本季轉戰猿隊，今天是他今年的第8場先發，首度碰上悍將，先發6.2局共用87球，被敲5安打、失1分，失分出現在第5局，被悍將董子恩二壘打、楊閔貽一壘打串連追平，兩隊以1：1進入後段戰。

悍將洋投班恩先發5局被敲7安打、失1分，啟用牛棚後，張瑞麟把關的第7局，猿隊攻勢從林立保送、陳晨威安打展開，朱育賢補上三分砲，加上首局帶有打點的安打，一人貢獻4分打點。

猿隊9局上余德龍在滿壘敲安擴大為6：1領先，申皓瑋9局下敲出陽春砲、本季第9轟，無力扭轉戰局。