中職／2日3地比賽因颱風順延 聯盟公告4場補賽資訊

受到颱風山陀兒來襲影響，中華職棒原訂明天3地比賽都宣布延賽，加上今天台南棒球場也宣布順延，聯盟公告受影響的4場比賽補賽資訊。

中華職棒原訂明天3地開打，因全台各縣市地方政府宣布停班停課，中職賽事也全部跟著順延，原訂味全龍隊明天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，比賽延至3日晚間6時35分、原場地補賽。

明天樂天桃猿隊原訂在主場桃園棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，比賽將延至8日晚間6時35分、原場地補賽；至於在洲際棒球場中信兄弟與台鋼雄鷹隊的比賽，則延至7日晚間6時35分、原場地補賽。

至於原訂今天在台南棒球場舉行獅隊與味全龍隊的比賽，則延至9日晚間6時35分、原場地補賽。