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中職／二軍總冠軍賽統一獅搶首勝 第2戰因颱風延賽

中央社／ 台北1日電
羅昂。統一獅隊提供
羅昂。統一獅隊提供

中職二軍5戰3勝制總冠軍賽今天開打，統一獅隊靠著洋投羅昂5局無失分好投，打線適時串聯搶分，終場以4比0擊敗味全龍搶下首勝；但受颱風山陀兒影響，明天第2戰已宣布延賽。

中華職棒二軍總冠軍賽今天在雲林斗六棒球場開打，由統一7-ELEVEn獅隊對上味全龍，獅隊首戰投打都有發揮，1局上1人出局後張聖豪獲得四壞保送，何恆佑、林培緯接連安打先馳得點。

獅隊2局上1人出局後張翔選到四壞保送，田子杰二壘打推進，羅暐捷滾替球送回球隊第2分，4局上再靠著保送、林泓弦內野安打、田子杰安打攻占滿壘，2人出局後張聖豪遭觸身球保送擠回1分。

獅隊8局上再起攻勢，唐肇廷、楊竣翔接連敲出安打，1人出局後張翔敲出二壘打，替球隊多添1分保險分。

獅隊今天由洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，1局下讓龍隊3上3下，2局下雖被敲出2支安打、但力守不失分，3局下沒被敲出安打，4局下被首名打者陽念祖敲出內野安打，但沒讓對手延續攻勢，5局再投出3上3下。

羅昂今天總計用63球投5局，被敲出3支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，獅隊6局啟動牛棚，鄭鈞仁、林子崴、江承峰、李其峰依序登板，各投1局無失分，獅隊搶下首勝。

原訂明天第2戰繼續在斗六棒球場交手，但因颱風山陀兒影響，雲林縣政府政府宣布2日停班停課，聯盟也發出公告宣布延賽，比賽將移至3日下午4時5分、原場地補賽。

味全龍 棒球

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