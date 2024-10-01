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中職／從交易傳聞到站穩一軍 董子恩看大躍進賽季只自評60分

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊董子恩。本報資料照片
富邦悍將隊董子恩。本報資料照片

數據明顯突破的一年，在董子恩看來只有「60分」剛好及格的水準，他自認下半季後的下滑狀態明顯，不管是守備、攻擊的穩定性都需要加強，也希望各守位的守備都能有一定水準，對於爭取最佳進步獎選票，他坦言想都沒想過。

董子恩本季首度站穩一軍舞台，至今天賽前，多項出賽數據都已是生涯新高，包括出賽94場、365打席、329打數，敲出95支安打，繳出打擊率2成89的不俗成績，有機會挑戰生涯第一個百安賽季。

「我覺得守備的穩定性、打擊穩定性都還要加強。」董子恩進一步指出，「還有一、三壘守備的視覺感受也要再去多努力一點，不能只有一個地方比較好。」上周就有一顆碰飛的守備，讓味全龍隊張祐嘉跑出一支三壘打，「那是自己的問題，沒有把球看到最後，還要再更確實一點。」

董子恩去年一度傳出交易傳聞，到今年把握傷兵開啟的機會，在一軍打到個人獎達標的出賽數，他坦言是滿不一樣的一年，但他也說：「其實去年的交易傳聞，自己沒有想很多，還是每天把自己該做的事情做好，畢竟很多事情自己不能控制，就是準備好自己，機會來了就是把握住。」他也強調，並沒有卡到位置的想法，每年都是一樣重新競爭。

評價本季表現，他自認只有60分，「知道自己還有很多不足、需要加強的，後半段有明顯感受到掉下來，希望之後球季可以把狀態維持，不用說一定要最好，但希望至少穩住，落差不要太大。」

進步獎呼聲最高人選首推樂天桃猿隊陳柏豪，從過去在中信兄弟一軍、二軍之間載浮載沉，到今年扮演猿隊守勝的最後一道關卡，目前在救援榜上以29次救援成功並列領先；兄弟後援投手王凱程本季也有突破性賽季，且經歷大傷再起，也被預期是候選之一；打者方面，兄弟曾頌恩也有機會獲得選票青睞。

中信兄弟 曾頌恩 樂天桃猿

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