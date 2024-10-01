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中職／黃柏豪再奪二軍全壘打王 林耀煌拿2獎展努力成果

中央社／ 台北1日電
黃柏豪(右)。中華職棒聯盟提供
黃柏豪(右)。中華職棒聯盟提供

中職二軍個人獎今天舉行頒獎儀式，味全龍隊黃柏豪繼2020年後再度奪下二軍全壘打王，也盼再度幫助球隊二軍稱霸；樂天桃猿隊林耀煌拿下安打王及打點王，今年努力成果獲得肯定。

中華職棒二軍總冠軍賽今天在斗六棒球場開打，由味全龍與統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前安排二軍年度獎項頒獎儀式，表揚球員們整年努力的成果。中職發布新聞稿表示，盼大家持續努力，為球隊和個人爭取榮耀，創下佳績。

龍隊野手黃柏豪在2020年首度奪下二軍全壘打王，當年度幫助龍隊奪二軍總冠軍，今年以10轟，二度奪下二軍全壘打王，他感謝教練團給機會，在受傷時給予鼓勵，很開心再度獲獎，期許跟著球隊拚，今年再度在二軍總冠軍賽稱霸。

樂天桃猿3名球員獲獎，投手温展樂去年休賽季時自主訓練加強身體素質有成效，今年從自主培訓選手轉為正式球員，季中一度遇到體力無法負荷的狀況，但也調整回來。他表示，今年設定的目標就是成為正式球員，很開心完成目標，也很榮幸可以拿到中繼王，會繼續把身體素質拉高，盼明年能在一軍穩定出賽。

投手劉家翔二軍訓練有成，以65次三振奪下三振王，他坦言開季丟球狀況沒有太好，但教練給予空間及時間，後面漸入佳境，控球有提升才能拿到獎項。

拿下安打王及打點王的野手林耀煌自評打擊上進步多，教練設下目標，他也朝著設定方向前進，能夠拿到2個獎很開心，也提到獲獎不僅是過程，也代表著今年努力獲得的成果。

富邦悍將投手藍愷青拿下救援王，他希望穩定度可以帶到一軍賽場，球季中雖有遇到疲勞期，但有找回步調，接下來一軍還有補賽，若有機會上一軍投球會盡全力。

中信兄弟野手張士綸以打擊率3成43、17次盜壘成功，拿下打擊王和盜壘王，張士綸感謝教練在季中遇到瓶頸時協助調整，二軍球季告一個段落，接下來秋訓、休賽季、春訓，希望能增加體重提升長打。

中職 樂天桃猿

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