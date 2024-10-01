中職／追逐千安過程找初心 林智平一度想把這一安留在生涯起點

樂天桃猿林智平生涯歷時16季，從24歲打到39歲，9月29日以單場3安直接達陣1000安里程碑，其實他當天在前兩安出爐後，對於第1000安的誕生舞台有點猶豫，還問起隊友、教練「要在今天完成嗎？」

林智平該役賽前累積997支安打，第998、999支安打相繼在第5、7局出爐，對於第1000安，他內心原有自己的期待，「我的第一支安打在澄清湖，內心有個想法，想把第1000支留在那裡。」

林智平透露，第9局的打席上場前，問了打擊教練和馬傑森，「你覺得我要在今天完成嗎？」結果他們都說要，「當然要！1萬4000人見證欸！」林智平坦言，那個打席特別緊張，有點不能控制自己的身體，順利敲出二壘打的一瞬間，有心中大石放下的感覺。

當天碰到兄弟的封王之夜，湧入大量象迷，臨到要拋黃色彩帶的關頭，當時他在二壘上高舉千安紀念看板，他笑說：「我和兄弟打招呼，沒反應，和外野的打招呼，也沒有反應，有點尬。」

林智平說，追逐千安的過程中，比起數字，更在意的是希望找回最初在球場上的熱情、上場的興奮感，「過程就是順其自然去完成。」季中在一壘守備時與跑者相撞造成膝蓋韌帶傷情，讓他一度著急，「不知道多久才會好，就算回來了跟得上節奏嗎？壓力也跟著上來，會懷疑自己能否達成。」

對自己的懷疑，還包括在前三年一軍機會越來越少時，擔心著自己的選手生涯會不會就此結束，「年輕球員一直進來，一定會有這樣的擔心，但也要感謝他們，他們是我很棒的動力來源，讓我更有動力要去挑戰。」

追逐千安的這段日子，隊友們持續為他倒數，提醒他現在已經「M幾」，讓他直呼好煩，其中以朱育賢喊得最大聲，林智平笑說：「他也快到了。」被問是否要換他開始幫987安的朱育賢倒數「回敬」，他先是開玩笑回應：「可能明年吧！」但也趕緊表示，「祝福他趕快達成。」