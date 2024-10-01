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中職／林子偉讓陳俊秀扼腕的好球撲出傷情 王志煊中繼王到手也下二軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林子偉。報系資料照
林子偉。報系資料照

樂天桃猿隊林子偉前一場讓陳俊秀死在三壘的精彩傳球，卻也因此傳出傷情，今天先降下二軍，針對季後賽好好治療，對於趕上季後賽的可能性，總教練古久保健二沒有答案：「短時間內要完全好是比較難。」

前一場陳克羿1局上面對王威晨的打席，陳俊秀在二壘上，打向中間方向的球，林子偉快步撲接攔下，出奇不意傳三壘抓到過頭的陳俊秀，成為該役的nice play，卻也在此時出現傷情。

古久保健二表示，林子偉在前一場讓陳俊秀出局的play，撲下去的那一刻，稍微肩膀狀況沒有那麼好，這段時間守備會有所限制，「剩下沒幾場，讓他針對季後賽好好治療。」至於趕上季後賽的可能性，他說：「短時間要完全好是比較難，先讓他專心治療，如果他覺得需要比賽感覺的話，會安排他去二軍打練習賽。」

王志煊的中繼王已經到手，在與教練、選手討論後，也先降下二軍休息、準備季後賽；其他有機會競爭個人獎項的選手，在狀況許可下會盡量安排，包括還需要補打席競爭打擊王的林立。

猿隊目前在個人榜單上的爭奪，陳晨威的138支安打、26次盜壘成功都在榜上領先，居次為邱智呈136安、岳政華22盜，陳柏豪29次救援成功與吳俊偉並列領先，林立打擊率3成48因打席數不夠還無法進榜，須在最後5戰盡量補到22打席（若未補滿可以出局打數計入），可能在球季最後階段一空降就是拉下陳傑憲的打擊王寶座。

古久保健二表示，接下來會找機拉上一些在二軍表現不錯的選手，說不定能發現一些季後賽的可用之兵，像是在二軍拿下安打王、打點王的林耀煌，「難得有這麼好的成績，也是很努力的選手，會找機會讓他上來。」主砲廖健富也有可能在賽季最後回歸測試。

古久保健二 林子偉 陳俊秀

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