中職／張育成持續練等12強消息 希望明年悍將不一樣

富邦悍將隊張育成本季「關機」，對於第一年成績單，張育成說還算滿意，「但我比較在意球隊戰績，沒到我想要的那樣，這是最可惜，希望明年可以有不一樣的球隊戰績。」

張育成以選秀狀元之姿加入悍將，至今天降下二軍，在中職的第一個賽季落幕，出賽45場合計179打席、134打數敲出37支安打，繳出打擊率0.276、上壘率0.453、長打率0.552，整體攻擊指數1.005的不俗成績，敲出10轟，為悍將貢獻大聯盟級砲管。

張育成8月底揮棒時造成手指挫傷，一度打打停停，他也透露這段時間的出賽都會先吃止痛藥，讓自己安心。被問到為何在傷後持續上場，他解釋：「我個人想要繼續把下半季趕快比完，我自己也想要快速了解中職投手怎麼應付，這幾場都是用學習的心態下去比賽。」

能在季末手感升溫，他歸功隊友和教練，「心態調整比較多，之前打不出來會比較急躁、想要幫助球隊，感謝隊友、教練一直鼓勵我，球隊不是只有我要扛，就算我打不好，隊友都可以幫我打回來，這個月保持這個心態，有團隊合作的感覺，才可以有這種表現。」

至於美職、中職的差異，他笑說：「下雨啊！球季已經打完了還要補賽，美國這時候例行賽已經打完了。」

張育成今天持續跟著球隊練球，他說：「該練的還是要練，等通知看12強有沒有我的消息。」他不設一定有自己的預期，「畢竟我自己也覺得我沒有打得很好，有沒有入選一定有問號。」